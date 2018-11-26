Евросоюз призвал Россию к сдержанности в Азовском море

Лорета Вашкова
26-11-2018
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Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сдержанности в Азовском море и освобождению задержанных украинских кораблей и моряков. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Дональд Туск. За развитием событий в Керченском проливе с напряжением следит и Чешская Республика, которая считает более уместным, чтобы ЕС выступил с совместным заявлением в реакции на эти события, информировал в Брюсселе по завершении заседания со своими коллегами глава чешской дипломатии Томаш Петршичек.

По словам министра, Чехия поддержала бы возможные санкции, если бы Евросоюз решился на таковые с учетом последнего инцидента. Глава чешского МИД сказал, что посоветуется с премьером Адреем Бабишем о возможности включить обсуждение нарастающего напряжения между Россией и Украиной в акватории рядом с оккупированным Крымом в повестку заседания чешского правительства, которое состоится в ближайший четверг.

 
 
 
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