Архив передач

Европейский суд отклонил жалобу Чехии против директивы по контролю над оружием

Эва Туречкова
03-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Европейский судебный двор во вторник отклонил жалобу Чехии против директивы по контролю над огнестрельным оружием, принятой Европарламентом в 2017 г. и обязательной для всех стран ЕС. Согласно постановлению суда, норма не носит дискриминационного характера и никоим образом не нарушает правил Евросоюза.

Напомним, что Еврокомиссия внесла некоторые виды огнестрельного оружия, которыми пользуются охотники и спортсмены, в запрещенную к использованию гражданскими лицами категорию.

Ограничение касается полуавтоматического оружия, способного производить более 21 выстрела без перезарядки.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 