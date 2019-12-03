Европейский суд отклонил жалобу Чехии против директивы по контролю над оружием

Европейский судебный двор во вторник отклонил жалобу Чехии против директивы по контролю над огнестрельным оружием, принятой Европарламентом в 2017 г. и обязательной для всех стран ЕС. Согласно постановлению суда, норма не носит дискриминационного характера и никоим образом не нарушает правил Евросоюза.

Напомним, что Еврокомиссия внесла некоторые виды огнестрельного оружия, которыми пользуются охотники и спортсмены, в запрещенную к использованию гражданскими лицами категорию.

Ограничение касается полуавтоматического оружия, способного производить более 21 выстрела без перезарядки.