Европейский суд отклонил жалобу Чехии против директивы по контролю над оружием

Европейский судебный двор во вторник отклонил жалобу Чехии против директивы по контролю над огнестрельным оружием, принятой Европарламентом в 2017 г. и обязательной для всех стран ЕС. Согласно постановлению суда, норма не носит дискриминационного характера и никоим образом не нарушает правил Евросоюза.
Напомним, что Еврокомиссия внесла некоторые виды огнестрельного оружия, которыми пользуются охотники и спортсмены, в запрещенную к использованию гражданскими лицами категорию.
Ограничение касается полуавтоматического оружия, способного производить более 21 выстрела без перезарядки.
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