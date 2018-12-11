Европейский суд отклонил жалобу чешского премьера на Словацкую Республику

Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу премьера Чехии Андрея Бабиша, направленную против Словацкой Республики. Глава чешского правительства, по национальности являющийся словаком, пытается доказать незаконность внесения его имени в списки агентов чехословацкой коммунистической Государственной безопасности (аналог советского КГБ). Судебные тяжбы, однако, ожидаемого результата ему до сих пор не принесли. Поданную Андреем Бабишом жалобу Европейский суд по правам человека посчитал неправомерной.

СМИ чешский премьер заявил, что спор, невзирая на последний вердикт, не окончен. Андрей Бабиш уверен, что в результате его ожидает победа, так как он, по его словам никогда не подписывал документов о сотрудничестве с чехословацкой коммунистической секретной службой.