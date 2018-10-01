Европейский центр по правам цыган критикует Милоша Земана

Эва Туречкова
01-10-2018
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Европейский центр по правам цыган (ERRC) в открытом письме, направленном чешскому президенту, назвал «расистскими» недавние высказывания Милоша Земана в адрес представителей этого меньшинства, прозвучавшие во время визита главы Чехии в Оломоуцкий край.

В одной из деревень президент отметил, что местные безработные – цыгане. Согласно комментарию президента, «цыгане в эпоху социализма обязаны были работать, в обратном случае их сажали за решетку. Начальником цыганской рабочей бригады тоже бывал цыган, и если кто-то халтурил, тот давал ему оплеуху. Это - очень гуманный и, как правило, эффективный метод», - поделился мнением президент.

По мнению европейского центра, высказывания Милоша Земана «носят открыто расистский и ненавистный характер». Администрация президента такое толкование слов президента отвергла.

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