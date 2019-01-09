Европейская комиссия проверит Чехию на соблюдение правил распределения дотаций

Аудиторы Европейской комиссии приехали в Чехию с целью проверки соблюдения страной правил распределения средств, выделяемых на осуществление различных проектов общеевропейским бюджетом. Информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.

Кроме трудового ведомства аудиторы будут работать с документами Министерства регионального развития, Минфина, а также Государственного сельскохозяйственного инвестиционного фонда. Сообщается, что ревизии будут подвергнуты также проекты, связанные с фирмами, входящими в холдинг «Agrofert», владельцем которого до вступления на большую политическую сцену являлся миллиардер и нынешний премьер Чехии Андрей Бабиш. В адрес главы чешского правительства в связи с этим повторно высказываются обвинения в конфликте интересов. Андрей Бабиш критику отвергает.