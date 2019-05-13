Европейская комиссия опасается вмешательства России в выборы в Европейский парламент

Чешский европейский комиссар по вопросам юстиции, охраны прав потребителей и равным возможностям Вера Йоурова предупреждает об опасности, связанной с организованными дезинформационными компаниями, главной целью которых является оказание влияния на результаты грядущих выборов в Европейский парламент. Об этом чешский еврокомиссар заявила в Брюсселе во время встречи с немецкими журналистами. Ранее Европейская комиссия уже неоднократно высказывала опасения в связи возможным внешним вмешательством в ход выборов, в первую очередь со стороны России. В связи с этим уже в сентябре прошлого года ЕК была опубликована рекомендация по ведению максимально прозрачных предвыборных кампаний и призыв к борьбе с дезинформацией.

Чешский европейский комиссар Вера Йоурова считает, что целью возможных дезинформационных кампаний может являться попытка углубления существующих в обществе противоречий. Грядущие выборы чешский представитель назвала судьбоносными. По словам Веры Йоуровой, нельзя допустить единого случая манипулирования с результатами будущего голосования.

Выборы в Европейский парламент в рамках Евросоюза состоятся с 23 по 26 мая, а непосредственно в Чехии – 24 и 25 мая.