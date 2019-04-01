Европейская комиссия не является правительством ЕС, заявил президент Чехии

Европейская комиссия не должна «играть в правительство ЕС», только предоставлять бюрократические услуги. Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан в интервью «Чешскому Телевидению», приуроченное к 15-летию вступления ЧР в Евросоюз.

По его мнению, настоящее правительство ЕС должно быть представлено Европейским советом, который состоит из глав государств и правительств стран сообщества. Необходимые изменения в функционировании Евросоюза будут зависеть от исхода выборов в Европарламент, который должен быть наделен правом представлять и рассматривать законы. Земан также высказал убеждение, что у ЕС, наряду с «министром иностранных дел Евросоюза», должен быть свой министр обороны и финансов.

Президент прокомментировал проволочки, связанные с выходом Великобритании из ЕС. «Это организованный хаос, никто толком не знает, что делать, а потому все симулируют активную деятельность, которой на самом деле нет. Британцы выставляют себя на посмешище. Надеюсь, это скоро закончится», - сказал Земан. Он отметил, что лучше всего будет, если британский парламент одобрит соглашение о выходе из ЕС. Новый британский референдум об отношениях с ЕС должен состояться не менее, чем через десять лет, заключил Милош Земан.