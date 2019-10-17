Европейская федерация журналистов: СМИ и свобода слова в Чехии находятся под давлением

Европейская федерация журналистов (European Federation of Journalists, EFJ) представила новый отчет, посвященный ситуации в области СМИ и свободы слова в различных уголках Старого Континента. В документе, в частности, указывается, что в Чешской Республике средства массовой информации и свобода прессы «находятся под давлением», авторы отчета предупреждают и о «слишком тесных связях премьер-министра Андрея Бабиша и некоторых СМИ».

Международные эксперты в этой связи предлагают изменить действующие или принять новые законы, запрещающие политикам владеть СМИ. По их мнению, они могут оказывать слишком сильное давление на средства массовой информации, например, отказываясь утверждать годовые отчеты и переизбирая членов наблюдательных советов различных изданий.