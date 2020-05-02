Европарламент возобновляет работу в брюссельской штаб-квартире; для депутатов вводится масочный режим

Европарламент, который в период пандемии действует в формате видеоконференций, планирует в понедельник начать возвращение к работе в обычном режиме. Поскольку штаб-квартиры Европарламента, Еврокомиссии и Совета Европы находятся в Брюсселе, на них распространяются правила, введенные Бельгией. С понедельника, 4 мая, королевство начинает постепенное смягчение карантина.

В течение мая в зданиях Европарламента вступят в силу новые нормы, согласно которым депутаты, их помощники и другие сотрудники будут обязаны надевать медицинскую маску, если в помещении присутствуют двое или более человек. «Я рада, что парламент пошел на этот шаг, в том числе и благодаря примеру Чехии, где маски сыграли неоспоримую роль в снижении распространения вируса», – подчеркнула зампредседателя парламента Дита Харанзова, которая лоббировала введение данного требования. Кроме того, у всех входящих в здания будут измерять температуру.

Дипломаты будут соблюдать в залах для переговоров дистанцию в два метра, и ношение масок для них не станет обязательным.