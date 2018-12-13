Европарламент призвал приостановить финансирование компании Agrofert, которая принадлежит премьеру Бабишу

Европейский парламент призвал Европейскую комиссию приостановить финансирование компании Agrofert из европейских фондов. Члены Европарламента, таким образом, проголосовали за самый жесткий из четырех вариантов резолюций, предложенных по этому вопросу.

Народные избранники в принятой резолюции, в частности, указывают, что Европарламент «глубоко обеспокоен тем, что Чешская Республика не соблюдает статью 61 (1) Регламента (ЕС) 2018/1046 в вопросах конфликта интересов чешского премьер-министра и его связи с концерном Agrofert». В основе резолюции лежит призыв к Европейской комиссии «приостановить финансирование до тех пор, пока конфликт интересов не будет досконально расследован и разрешен».

Депутаты также призывают проверить все случаи предоставления финансовой поддержки структурам Agrofert с тех пор, как Андрей Бабиш стал членом правительства, то есть с 2014 года.