Европарламент призвал приостановить финансирование компании Agrofert, которая принадлежит премьеру Бабишу

Тимур Кашапов
13-12-2018
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Европейский парламент призвал Европейскую комиссию приостановить финансирование компании Agrofert из европейских фондов. Члены Европарламента, таким образом, проголосовали за самый жесткий из четырех вариантов резолюций, предложенных по этому вопросу.

Народные избранники в принятой резолюции, в частности, указывают, что Европарламент «глубоко обеспокоен тем, что Чешская Республика не соблюдает статью 61 (1) Регламента (ЕС) 2018/1046 в вопросах конфликта интересов чешского премьер-министра и его связи с концерном Agrofert». В основе резолюции лежит призыв к Европейской комиссии «приостановить финансирование до тех пор, пока конфликт интересов не будет досконально расследован и разрешен».

Депутаты также призывают проверить все случаи предоставления финансовой поддержки структурам Agrofert с тех пор, как Андрей Бабиш стал членом правительства, то есть с 2014 года.

 
 
 
 
 
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