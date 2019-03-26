Европарламент окончательно утвердил новый закон об авторском праве на цифровом рынке. У Чехии, также как и у других стран ЕС, есть два года на то, чтобы внести соответствующие изменения в национальное законодательство.

В области некоммерческого контента меняется не многое, зато будет получен контроль над деятельностью и доходами сетевых гигантов вроде Google, Facebook, Apple и Amazon. Закон, в то же время, гарантирует более качественную защиту авторских прав журналистов, композиторов и музыкантов.

Обсуждение проекта длилось с 2015 года.