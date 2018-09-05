Еврокомиссия хочет обязать Интернет-провайдеров и соцсети удалять опасный контент, связанный с терроризмом

Как сообщила еврокомиссар от Чехии по вопросам юстиции и защиты потребителей Вера Йоурова, Еврокомиссия планирует выдвинуть предложение, согласно которому Интернет-провайдеры и такие платформы как Facebook, Twitter и Google будут обязаны в ЕС удалять опасный контент, связанный с терроризмом, незамедлительно после того, как на него укажет полиция или прокуратура.
В интервью ČTK Вера Йоурова сообщила, что «не следует полагаться лишь на добровольные шаги со стороны поставщиков Интернет-услуг. Еврокомиссар также отметила, что обсуждение текста поправки, окончательная формулировка которого еще готовится, сопровождалось интенсивными дебатами. Новеллу предстоит принять Европарламенту и отдельным странам-членам ЕС.
При этом Вера Йоурова подчеркнула, что в Европе по-прежнему недопустима любая цензура, и Еврокомиссия не намерена менять свое отношение к проявлением в Интернете ненависти или появлению дезинформации, поскольку эта проблема решается по принципу добровольности.
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