Еврокомиссия: В 2020 г. ожидается снижение экономики Чехии на 6,2%

Из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, в 2020 г. ожидается падение чешской экономики, которое составит 6,2%, что станет большим падением, чем реакция в 2009 г. на финансовый кризис. Такой прогноз содержится в докладе по макроэкономической ситуации, опубликованном Европейской комиссией. По мнению европейских аналитиков, в 2021 г. чешская экономика еще не достигнет показателей 2019 г., и ее рост составит 5%.

По мнению экспертов Еврокомиссии, такие результаты будут обусловлены характером экономики Чехии, ориентированной на экспорт. При этом, после кризиса, вызванного пандемией, спрос на товары в других странах будет ниже обычного. Перед пандемией коронавируса аналитики прогнозировали в 2020 г. рост ВВП Чехии на 2%.

Также, согласно прогнозам, безработица в Чехии к 2021 г. будет расти и достигнет 5%. На конец 2019 г. безработица в Чехии составляла 2,9%.При этом инфляция несколько снизится, что будет обусловлено, прежде всего, падением цен на нефть и снижением спроса.