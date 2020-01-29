Еврокомиссия разрешила Фонду земледелия ЧР выплатить дотации холдингу Agrofert, принадлежавшему ранее А. Бабишу

Европейская комиссия дала разрешение на выплату чешским Государственным фондом земледелия (SZIF) субсидий на большую часть проектов холдинга Agrofert. Сомнительным признан лишь один проект на сумму 1,6 млн крон (около 63 тыс. евро), сообщил журналистам директор Фонда Мартин Шебестиан. Компания Agrofert принадлежала премьер-министру Андрею Бабишу, который в феврале 2017 г. передал холдинг в доверительное управление. Ранее Государственный фонд земледелия остановил выплату дотаций холдингу за период с февраля 2017 г. по август 2018 г.

В ноябре 2019 г. Еврокомиссия представила Чехии аудиторское заключение по вопросу евросубсидий, согласно которому Андрей Бабиш нарушил чешское и европейское законодательство, относящееся к конфликту интересов, поскольку продолжал косвенно руководить холдингом. Андрей Бабиш всегда отрицал эти обвинения, как и возможность в будущем возврата Чехией полученных евросубсидий. Замминистра сельского хозяйства после последних переговоров с Еврокомиссией сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть конфликт интересов в отношении Бабиша.