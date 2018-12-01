Еврокомиссия подозревает конфликт интересов у премьера ЧР в выделении евродотаций холдингу Agrofert

Как сообщают издания The Guardian и Le Monde со ссылкой на утечку из Еврокомиссии, юристы ЕС подозревают, что при выделении европейских субсидий фирмам, входящим в холдинг Agrofert, у премьер-министра Чехии Андрея Бабиша произошел конфликт интересов.

Андрей Бабиш уже назвал проведенный анализ «ложным» и заявил, что конфликта интересов в этом случае произойти не могло, поскольку не управляет доверительными фондами, на которые он перевел свои компании. Холдинг Agrofert, которым до 2014 г. руководил Андрей Бабиш, являвшийся его владельцем до 2017 г., состоит из более чем 250 компаний, занимающихся коммерческой деятельностью в области сельского хозяйства, производства продуктов питания, СМИ и др. в нескольких странах, прежде всего в Чехии, Словакии, ФРГ и Венгрии.