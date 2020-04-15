Еврокомиссия отменила решение по делу Agrofert

Чешское правительство отзовет февральский иск, поданный в Европейский суд по делу о приостановлении субсидий для компании Agrofert Holding. По словам министра сельского хозяйства Чешской Республики Войтеха Билы, Европейская комиссия отменила свое решение по этому делу, поэтому встречный иск не имеет смысла.

Однако при этом Еврокомиссия приняла новое решение по делу Agrofert и остановила текущую выплату дотаций на поддержку еще одного проекта холдинга. Вследствие чего Министерство сельского хозяйство, вероятно, предложит кабинету министров подать новый встречный иск. По словам официального представителя компании Agrofert Карела Ганзелки, решение Еврокомиссии об отмене первоначального решения подтверждает, что субсидии были выделены в соответствии со всеми правовыми нормами.