Еврокомиссия обнаружила конфликт интересов у премьера Андрея Бабиша в связи с компанией Agrofert

Согласно решению Европейской комиссии, между деятельностью Андрея Бабиша как премьер-министра и его связями с фирмой Agrofert присутствует конфликт интересов. Такой вывод был сделан на основании проведенного аудита, который Еврокомиссия направила чешскому Минфину и Минрегионразвития. Министр финансов подтвердила получение текста аудита Еврокомиссии на английском языке, назвав его «предварительными результатами».

Брюссель намерен затребовать назад все евросубсидии, которые компания Agrofert получала начиная с февраля 2018 года. На возможный конфликт интересов указывала в прошлом году организация Transparency International, которая считает, что премьер продолжал контролировать Agrofert и после его передачи трастовому фонду, которую он провел в 2017 г. Организация считает, что как председатель правительства Бабиш может принимать в своею пользу решения по распределению евродотаций.

Выступая 31 мая в Нижней палате парламента, премьер в ответ на сообщение о докладе Еврокомиссии заявил, что Чешской Республике не придется возвращать дотации. Сложившуюся ситуацию он назвал «очередной истерикой по поводу Бабиша».