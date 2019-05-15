Еврокомиссия намерена подтвердить в суде невыполнение Чехией, Польшей и Венгрией обязательств по миграционным квотам

Катерина Айзпурвит
15-05-2019
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Еврокомиссия направила в Европейский суд запрос, в котором просит подтвердить невыполнение Чехией, Польшей и Венгрией обязательств по миграционным квотам в рамках ЕС. Сегодня в Люксембурге, где расположена штаб-квартира Европейского суда, началось рассмотрение данного дела.

Все три страны признают, что не выполнили правила по распределению мигрантов в рамках обязательств членов Евросоюза, однако обосновывают это требованиями внутренней безопасности. Чехия, Польша и Венгрия также указывают на то, что программа не работала, и в ее рамках было перераспределено гораздо меньшее число мигрантов, чем планируемое ранее. Вердикт по делу будет вынесен Европейским судом до конца текущего года.

 
 
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