Еврокомиссия начала в Чехии аудиторскую проверку по подозрению в злоупотреблении субсидиями ЕС

Катерина Айзпурвит
11-01-2019
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В министерствах и ведомствах Чехии на этой неделе началась аудиторская проверка, которую проводит Еврокомиссия в рамках расследования дела Agrofert. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, являвшийся владельцем холдинга Agrofert до 2017 года, подозревается в злоупотреблении евросубсидиями и конфликте интересов. В данный момент аудит проходит в Министерстве труда и Министерстве местного развития. С понедельника, 14 января, проверка будет проводиться в Государственном фонде по поддержке сельскохозяйственных производителей и государственных закупочных интервенций (SZIF).

Обвинения в злоупотреблении евродотациями в отношении Андрея Бабиша выдвинуло чешское отделение Transparency International и оппозиционная партия «Пиратов». По их утверждению, и после передачи холдинга Agrofert трастовому фонду премьер имеет возможность его контролировать, а как председатель правительства способен влиять на распределение дотаций Евросоюза. Андрей Бабиш все обвинения отрицает.

В декабре 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию воспрепятствовать конфликту интересов, связанному с чешским премьером. Евродепутаты потребовали приостановить предоставление дотаций холдингу Agrofert. Юристы ЕС указали, что у Чехии могут потребовать возврата части субсидий, выделенных холдингу в прошлом году и составляющих 82 млн евро.

Катерина Айзпурвит
11-01-2019
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