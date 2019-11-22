Еврокомиссар Вера Йоурова встретилась с руководством МИД Чехии

22 ноября еврокомиссар Вера Йоурова провела встречу с руководством дипломатического ведомства Чехии, на которой обсуждались внешнеполитические вопросы Еврокомиссии нового созыва. В числе первоочередных задач были названы: усиление суверенитета Евросоюза, укрепление внешней и внутренней безопасности и борьба с гибридными угрозами. Как сообщает Еврокомиссия в ЧР в своем официальном Twitter, большая вовлеченность в эти программы является важным "домашним заданием" для Чехии.

В сентябре 2019 г. Вера Йоурова была назначена на пост зампредседателя Европейской комиссии. Ранее она занимала пост комиссара по вопросам юстиции, защиты потребителей и равноправия мужчин и женщин.