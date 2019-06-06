Еврокомиссар Вера Йоурова – самая влиятельная женщина Чехии

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин Чехии. Впервые его возглавила европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства от Чехии Вера Йоурова. Второе место заняла верховный прокурор Ленка Брадачова, третье, как и год назад, министр финансов Алена Шиллерова.

«В течение нескольких лет Йоурова стала одним из самых заметных брюссельских политиков. Это произошло во многом благодаря активному обсуждению темы GDPR и защиты персональных данных, но она также обратила на себя внимание в рамках Дела Volkswagen – так называемого «Дизельгейт», - объяснил Петр Шимунек, главный редактор чешского издания Forbes и напомнил, что Вера Йоурова также активно выступает против технологических гигантов во главе с Facebook и Google и может продолжить работу в Еврокомиссии следующего созыва.