Еврокомиссар Вера Йоурова – самая влиятельная женщина Чехии

Тимур Кашапов
06-06-2019
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин Чехии. Впервые его возглавила европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства от Чехии Вера Йоурова. Второе место заняла верховный прокурор Ленка Брадачова, третье, как и год назад, министр финансов Алена Шиллерова.

«В течение нескольких лет Йоурова стала одним из самых заметных брюссельских политиков. Это произошло во многом благодаря активному обсуждению темы GDPR и защиты персональных данных, но она также обратила на себя внимание в рамках Дела Volkswagen – так называемого «Дизельгейт», - объяснил Петр Шимунек, главный редактор чешского издания Forbes и напомнил, что Вера Йоурова также активно выступает против технологических гигантов во главе с Facebook и Google и может продолжить работу в Еврокомиссии следующего созыва.

 
 
 
 
 
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