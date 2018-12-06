Еврокомиссар по бюджету указал на конфликт интересов премьер-министра Чешской Республики

Министерство регионального развития ЧР получило письмо, в котором еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер указывает правительству Чехии на возможный конфликт интересов премьер-министра Андрея Бабиша. «Мы получили письмо, но с его содержанием я еще не успела ознакомиться», - сказала журналистам министр регионального развития Клара Досталова. В настоящее время министерство готовит ответ Европейской комиссии. Как долго это продлится, Клара Досталова не указала.

Письмо Эттингера стало реакцией на информацию СМИ, которые сообщили о внутреннем документе Юридической службы Европейской комиссии, который посвящен премьеру Чехии. В нем говорится, что Бабиш находится в конфликте интересов с точки зрения статьи 61. По мнению юристов ЕС, Андрей Бабиш заинтересован в экономическом успехе Agrofert и во главе правительства может влиять на принятие решений, связанных с использованием средств, поступающих из бюджета Европейского Союза.