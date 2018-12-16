Еврокомиссар по бюджету ЕС предложил три варианта решения проблемы «конфликта интересов» чешского премьерa

Еженедельник «Respekt» на своем сайте приводит три варианта решения проблемы «конфликта интересов» чешского премьера Андрея Бабиша, предложенные европейским комиссаром по бюджету ЕС Гюнтером Эттингером, приславшим в Прагу письмо соответствующего содержания. Еврокомиссар предлагает главе правительства Чешской Республики полностью порвать свои личные связи и связи членов своей семьи с холдингом «Agrofert», из-за которого он ныне является объектом критики, как на внутренней, так и на европейской политической сцене. Еврокомиссар также предлагает Андрею Бабишу отказаться от участия в процессе принятия некоторых решений, касающихся финансовых потоков из ЕС в Чехию, или же обеспечить, чтобы «Agrofert» перестал принимать дотации из европейских фондов.

Напомним, что сельскохозяйственный холдинг «Agrofert» принадлежал нынешнему премьеру Чехии Андрею Бабишу до момента его вхождения в большую политику. В настоящее время фирма переведена в ведение двух трастовых фондов, однако, несмотря на это Андрей Бабиш остается под огнем критики. Его обвиняют в личной заинтересованности в успехах холдинга.