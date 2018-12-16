Еврокомиссар по бюджету ЕС предложил три варианта решения проблемы «конфликта интересов» чешского премьерa

Антон Каймаков
16-12-2018
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Еженедельник «Respekt» на своем сайте приводит три варианта решения проблемы «конфликта интересов» чешского премьера Андрея Бабиша, предложенные европейским комиссаром по бюджету ЕС Гюнтером Эттингером, приславшим в Прагу письмо соответствующего содержания. Еврокомиссар предлагает главе правительства Чешской Республики полностью порвать свои личные связи и связи членов своей семьи с холдингом «Agrofert», из-за которого он ныне является объектом критики, как на внутренней, так и на европейской политической сцене. Еврокомиссар также предлагает Андрею Бабишу отказаться от участия в процессе принятия некоторых решений, касающихся финансовых потоков из ЕС в Чехию, или же обеспечить, чтобы «Agrofert» перестал принимать дотации из европейских фондов.

Напомним, что сельскохозяйственный холдинг «Agrofert» принадлежал нынешнему премьеру Чехии Андрею Бабишу до момента его вхождения в большую политику. В настоящее время фирма переведена в ведение двух трастовых фондов, однако, несмотря на это Андрей Бабиш остается под огнем критики. Его обвиняют в личной заинтересованности в успехах холдинга.

Антон Каймаков
16-12-2018
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