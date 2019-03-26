Евродепутаты поддержали предложение отменить перевод времени

Депутаты Европейского парламента во вторник поддержали план по отмене регулярного перевода времени до 2021 года. Законодатели, однако, требуют, чтобы изменения вводились одновременно всеми государствами-членами ЕС, чтобы не нарушить функционирования единого европейского рынка.

Какому времени, летнему или зимнему, страны отдадут предпочтение, зависит от них. Чешское правительство ранее заявило, что намерено ввести на постоянной основе зимнее время, которое рекомендуют и ученые, изучающие биологические ритмы.

Напомним, что одним из инициаторов исследования целесообразности сезонного перевода часов на европейском уровне был чешский евродепутат Павел Свобода (KDU-ČSL).