Евродепутаты направили в Европейскую комиссию запрос по делу А. Бабиша о злоупотреблении субсидиями ЕС

Группа депутатов Европарламента направила комиссару по региональной политике Корине Крецу ряд вопросов о том, какую позицию занимает Еврокомиссия по делу Андрея Бабиша. Ранее чешское отделение Transparency International представило в Еврокомиссию данные о возможном конфликте интересов и злоупотреблениях евросубсидиями, в которых организация подозревает премьер-министра Чехии.

«Данное дело приобретает в последние недели новый масштаб, и для нас важно как никогда знать точную точку зрения Европейской комиссии», – подчеркнул евродепутат от чешских социал-демократов Мирослав Похе. В ходе заседания бюджетного комитета Корина Крецу заявила, что дело о злоупотреблениях евродотациями «должно быть как можно менее политизировано».