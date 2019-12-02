Евродепутат Томаш Здеховский выдвигает свою кандидатуру на пост председателя христианских демократов

Евродепутат Томаш Здеховский подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост председателя партии христианских демократов (KDU-ČSL). В случае успеха политик готов отказаться от своего кресла в Европейском парламенте и готовить партию к предстоящим парламентским выборам в Чехии. Здеховский заявил, что «хочет, чтобы у партии появились новые лица». Евродепутат также опроверг утверждение, что за христианских демократов не голосуют гомосексуалы. «В моем предвыборном штабе был геи. О некоторых я этого даже не знал, но они консервативны и поддерживают нас», – заявил политик.

На последних выборах христианские демократы завоевали десять из 200 мест в нижней палате парламента. Действующий председатель партии Марек Выборны в январе 2020 г. оставит должность, поскольку его супруга скончалась, и он должен заботиться о трех маленьких детях.