Евродепутат Томаш Здеховский посетил двух граждан Чехии, находящихся в тюрьме в Турции

Депутат Европарламента от христианско-демократической партии Томаш Здеховский посетил граждан Чехии, находящихся в тюрьме в Турции, и сообщил, что они находятся «в хорошем состоянии». Он указал, что судьба Маркеты Вшелиховой и Мирослава Фаркаса, осужденных на шесть лет и три месяца тюремного заключения, обсуждается на дипломатическом уровне, и вопрос может быть вынесен на рассмотрение турецкого правительства.

Двое молодых граждан Чехии были в ноябре 2016 г. задержаны на границе с Ираком. Им был вынесен обвинительный приговор за участие в действиях курдской милиции, известной как «Отряды народной самообороны» (YPG). Анкара считает эту организацию террористической

Чешский евродепутат отметил, что чешские граждане находятся в турецких тюрьмах современного типа и не жалуются на жестокое обращение. Проблемой является незнание молодыми людьми турецкого языка. По мнению Здеховского, можно добиться смягчения условий их содержания.