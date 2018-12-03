Евродепутат по бюджету: «Жду ответа из Праги»

Евродепутат по бюджету Гюнтер Эттингер ждет скорого ответа на письмо, направленное от имени Европейской комиссии чешскому правительству в связи с возможным конфликтом интересов премьера Андрея Бабиша.

Эттингер в ходе дискуссии в Европарламенте заявил, что газетные статьи - не лучший способ ведения диалога между Еврокомиссией и правительством одного из государств-членов ЕС. «Таковым является официальное письмо, которое уже было отправлено. Ответа жду в течение следующих дней или недель», - добавил еврокомиссар.

По утверждению главы Кабинета министров ЧР, цитируемого изданием Novinky, тот никакого письма не получал.