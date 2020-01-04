Eurostat: расходы чехов на еду вне дома растут

На то, чтобы поесть вне дома, то есть в ресторанах, кафе, пабах и других заведениях общественного питания жители Чехии в 2018 году потратили около 166,5 миллиарда крон (6,57 миллиарда евро). Это примерно на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщило аналитическое агентство Евростат в новогоднем пресс-релизе. Во всех 28 странах ЕС эти расходы в сумме составили 602 миллиарда евро (15,26 трлн крон).

Расходы в ресторанах и кафе составили 6,5% от общего объема расходов жителей Чехии в прошлом году, в валовом внутреннем продукте Чешской Республики эти расходы составили 3,2%. «Еда вдали от дома становится все более важной частью чешской экономики», - сказал Лукаш Кованда, главный экономист центра Czech Fund.