Euro.cz: Охрану чешских АЭС обеспечит Mark2 Corporation

Лорета Вашкова
05-11-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Задачи по обеспечению охраны обеих чешских атомных электростанций в Темелине и Дукованах в ближайшие пять лет будут возложены на компанию Mark2 Corporation Czech, которая заработает на этом более 1,1 млрд крон. Об этом в понедельник информировал сервер Euro.cz. со ссылкой на «Вестник общественных заказов» (Věstník veřejných zakázek).

Согласно информации сервера, данное предприятие до 2012 года было зарегистрировано под названием ABL и связано с именем предпринимателя Вита Барты, бывшего министра обороны и лидера партии «Дела общественные» (Věci veřejné). В настоящее время владельцами Mark2 Corporation являются родственники экс-министра Maтей Барта и Станислава Бартова.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30