Euro.cz: Охрану чешских АЭС обеспечит Mark2 Corporation

Задачи по обеспечению охраны обеих чешских атомных электростанций в Темелине и Дукованах в ближайшие пять лет будут возложены на компанию Mark2 Corporation Czech, которая заработает на этом более 1,1 млрд крон. Об этом в понедельник информировал сервер Euro.cz. со ссылкой на «Вестник общественных заказов» (Věstník veřejných zakázek).

Согласно информации сервера, данное предприятие до 2012 года было зарегистрировано под названием ABL и связано с именем предпринимателя Вита Барты, бывшего министра обороны и лидера партии «Дела общественные» (Věci veřejné). В настоящее время владельцами Mark2 Corporation являются родственники экс-министра Maтей Барта и Станислава Бартова.