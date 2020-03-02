Этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове Место пройдет без зрителей

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в городе Нове Место пройдет без присутствия зрителей зрителей. Как сообщил глава МВД Ян Гамачек, такое решение принял Совет безопасности Чешской Республики с целью воспрепятствовать распространению коронавируса. 1 марта в Чехии было выявлено первые три случая инфицирования.

Этап Кубка мира по биатлону будет проходить с 5 по 8 марта. Программа соревнований предусматривает шесть гонок. Ожидалось, что каждый день соревнований посетит около 30 000 зрителей; входные билеты были проданы на общую сумму 22 млн крон (почти миллион евро).