Эстер Ледецка – спортсмен года в Чехии по версии журналистов

Сноубордистка Эстер Ледецка признана журналистами лучшим спортсменом 2018 года в Чехии. 23-летняя спортсменка на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала две золотые награды – в сноуборде и горнолыжном супер-гиганте.

Второе место в голосовании заняла конькобежка Мартина Сабликова, третье – биатлонист Михал Крчмарж. Командой года журналисты назвали сборную Чехии по теннису, которая в шестой раз за восемь лет выиграла Кубок Федерации.