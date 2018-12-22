Эстер Ледецка – спортсмен года в Чехии по версии журналистов

Сноубордистка Эстер Ледецка признана журналистами лучшим спортсменом 2018 года в Чехии. 23-летняя спортсменка на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала две золотые награды – в сноуборде и горнолыжном супер-гиганте.
Второе место в голосовании заняла конькобежка Мартина Сабликова, третье – биатлонист Михал Крчмарж. Командой года журналисты назвали сборную Чехии по теннису, которая в шестой раз за восемь лет выиграла Кубок Федерации.
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