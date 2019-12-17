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ЕС поддержит переговорный процесс по приему в блок Северной Македонии, полагает премьер Чехии

Лорета Вашкова
17-12-2019
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Премьер-министр Чехии Aндрей Бабиш предполагает, что на саммите ЕС, который состоится в марте, будет одобрено начало переговоров о вступлении в блок Северной Македонии, которой присвоен статус страны-кандидата на членство уже 15 лет. «Европейский союз должен сдержать свои обещания», – сказал глава чешского правительства после переговоров в Праге со своим северомакедонским коллегой Зораном Заевым.

По мнению Заева, Скопье не видит другой альтернативы членству в ЕС, и блокирование начала переговоров о вступлении может стать причиной распространения в стране национализма. Вопрос о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией обсуждался уже в ходе октябрьского саммита ЕС, однако против начала переговорного раунда с этими странами выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Начало переговоров с Северной Македонией и ее вступление в европейский блок поддержал также чешский Сенат.

Премьер обсудил с Заевым и вопрос вступления Северной Македонии в НАТО; процесс был ратифицирован большинством стран-членов Североатлантического альянса. По мнению Андрея Бабиша, это «будет способствовать стабильности европейского пространства».

Лорета Вашкова
17-12-2019
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