ЕС поддержит переговорный процесс по приему в блок Северной Македонии, полагает премьер Чехии

Премьер-министр Чехии Aндрей Бабиш предполагает, что на саммите ЕС, который состоится в марте, будет одобрено начало переговоров о вступлении в блок Северной Македонии, которой присвоен статус страны-кандидата на членство уже 15 лет. «Европейский союз должен сдержать свои обещания», – сказал глава чешского правительства после переговоров в Праге со своим северомакедонским коллегой Зораном Заевым.
По мнению Заева, Скопье не видит другой альтернативы членству в ЕС, и блокирование начала переговоров о вступлении может стать причиной распространения в стране национализма. Вопрос о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией обсуждался уже в ходе октябрьского саммита ЕС, однако против начала переговорного раунда с этими странами выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
Начало переговоров с Северной Македонией и ее вступление в европейский блок поддержал также чешский Сенат.
Премьер обсудил с Заевым и вопрос вступления Северной Македонии в НАТО; процесс был ратифицирован большинством стран-членов Североатлантического альянса. По мнению Андрея Бабиша, это «будет способствовать стабильности европейского пространства».
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее
Кардиолог Ян Пирк – чудо биения донорских сердец