ЕС официально поддержал критикуемого Россией чешского дипломата Яну Рейнишову

Евросоюз официально выразил поддержку чешскому дипломату при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Яне Рейнишовой (в российских СМИ – Рейнисова), которую российский МИД обвинил «в открытом отстаивании точки зрения западной группы стран во главе с США». На защиту чешского дипломата встала и Канада. Глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек вызвал в связи со словесными нападками в адрес Рейнишовой посла РФ в ЧР Александра Змеевского, напоминает чешское издание Respekt.

По мнению ОЗХО, недовольство российской стороны вызывает, прежде всего, факт, что организация в марте текущего года обнародовала заключительный доклад, подтверждающий, что во время химической атаки против гражданского населения в сирийском городе Дума в апреле прошлого года использовались химические вещества на основе хлора. Ответственность за атаку лежит на президенте Башаре Асаде, который пользуется поддержкой России.

Решение о недопуске российских специалистов в американские химические объекты в Колорадо, в котором Россия также косвенно обвинила Рейнишову, было суверенным решением Вашингтона, на которое ОЗХО не имеет влияния, напоминает далее Respekt. Рейнишова, занимающая пост директора исполнительного совета ОЗХО, приглашение получила.

В Организацию по запрещению химического оружия входят 193 государства.