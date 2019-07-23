ЕС обсуждает новый план по перераспределению мигрантов, Чехия - против обязательных квот

Эва Туречкова
23-07-2019
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Представителей государств Вышеградской четверки, выступающих против единого плана по перераспределению беженцев, попадающих в Европу по Средиземному морю, нужно попытаться убедить при помощи аргументов, заявил немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

С новой инициативой как бороться с наплывом нелегальных мигрантов выступает Франция. Согласно воскресному заявлению французского президента Эммануэля Макрона, предварительное согласие с его планом уже выразили 14 государств, входящих в состав Евросоюза. Кроме Германии и Франции идею активно поддерживают Португалия, Люксембург, Финляндия, Хорватия, Литва и Ирландия.

Частью нового плана не должно быть установление обязательной квоты на мигрантов для каждого отдельного государства, подчеркнул Зеехофер.

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