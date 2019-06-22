ЕС о защите прав меньшинств: в Чехии был достигнут прогресс

Комитет экспертов по Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств опубликовал доклад о положении дел в Чешской Республике и Венгрии.

Защита языков национальных меньшинств на территории Чехии улучшается, «был достигнут прогресс», говорится в документе, обнародованном на днях в Брюсселе. Экспертами упоминается проект по созданию новых учебных пособий для цыганского меньшинства, а также словаря языка олашских цыган. Защита языков меньшинств в Чехии касается словацкого, польского, немецкого, цыганского языков, а также моравского хорватского языка.