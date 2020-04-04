Епископы Чехии призвали верующих зажечь в Великую субботу у окон своих домов пасхальную свечу

Епископы Римско-католической церкви в Чехии и Моравии призвали верующих, которые не могут принять из-за введенного в стране чрезвычайного положения участия в Литургии света в рамках Навечерия Пасхи, совершаемого вечером Великой субботы, после прихода сумерек зажечь у окон своих домов пасхальную свечу. Они также могут выставить на обозрение изображение Иисуса Христа.

В католическом литургическом календаре Пасхальное триденствие, в которое входят мессы Великого (или Зеленого) четверга, Великой пятницы и Великой субботы, является вершиной годового круга церковных праздников. Великая суббота, называемая в Чехии Белой субботой в честь крестильного одеяния, выпадает в нынешнем году на 11 апреля, когда в стране по всей видимости, еще сохранится запрет на публичные собрания более двух человек. 12 апреля наступит Пасха.

В воскресенье, 5 апреля, отмечается Страстная неделя, которая ведет свой отсчет с Вербного, или Пальмового воскресенья.