Архив передач

Епископы Чехии призвали верующих зажечь в Великую субботу у окон своих домов пасхальную свечу

Лорета Вашкова
04-04-2020
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Епископы Римско-католической церкви в Чехии и Моравии призвали верующих, которые не могут принять из-за введенного в стране чрезвычайного положения участия в Литургии света в рамках Навечерия Пасхи, совершаемого вечером Великой субботы, после прихода сумерек зажечь у окон своих домов пасхальную свечу. Они также могут выставить на обозрение изображение Иисуса Христа.

В католическом литургическом календаре Пасхальное триденствие, в которое входят мессы Великого (или Зеленого) четверга, Великой пятницы и Великой субботы, является вершиной годового круга церковных праздников. Великая суббота, называемая в Чехии Белой субботой в честь крестильного одеяния, выпадает в нынешнем году на 11 апреля, когда в стране по всей видимости, еще сохранится запрет на публичные собрания более двух человек. 12 апреля наступит Пасха.

В воскресенье, 5 апреля, отмечается Страстная неделя, которая ведет свой отсчет с Вербного, или Пальмового воскресенья.

Лорета Вашкова
04-04-2020
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