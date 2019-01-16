Епископат города Брно создаст немецкую версию портала «Церковный туризм»

Лорета Вашкова
16-01-2019
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Епископат города Брно до лета текущего года создаст немецкую версию портала «Церковный туризм». В создании дополнительной версии примет участие расположенный по соседству австрийский приход Санкт-Пёльтен (St. Pölten). Его сотрудники дополнят страницу, разместив информацию о сакральных объектах, которые находятся в собственности этого прихода.

Ежегодно на портале cirkevnituristika.cz информацию ищут около полумиллиона человек. "Поэтому мы также решили в сотрудничестве с австрийским приходом организовать курсы для экскурсоводов, специлизирующихся на тематике церковной архитектуры как духовного наследия", - сообщил чешскому информационному агентству ЧТК епископ Брно Войтех Цикрле.

 
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