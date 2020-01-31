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Эпидемия сезонного гриппа объявлена на всей территории Чехии

Эва Туречкова
31-01-2020
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Главная санитарно-эпидемиологическая станция Чешской Республики объявила эпидемию гриппа на территории всей Чешской Республики. За прошлую неделю количество больных гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями в стране увеличилось на 28 процентов. В настоящее время в Чехии насчитывается более 1865 заболевших на каждые 100 тысяч граждан.

Зарегистрированы десятки случаев тяжелого протекания заболевания с вынужденным помещением пациентов в реанимацию. Превалирует вирус гриппа А, более тяжелый по симптоматике.

 
 
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