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Эпидемия гриппа в Чехии пошла на спад

Катерина Айзпурвит
21-02-2020
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В течение последней недели в Чехии на 11% снизилось количество больных гриппом и острым воспалением верхних дыхательных путей. При этом Минздрав сообщает о продолжении эпидемии, поскольку на 100 000 человек населения страны все еще приходится 1422 заболевших. Эпидемия гриппа происходит в Чехии каждую зиму; в этом году о ее начале было объявлено 31 января.

Главный санитарный врач Чехии Эва Готвальдова пояснила, что в Чехии циркулирует вирус типа «А». Наибольшее число инфицированных наблюдается в Либерецком, Карловарском, Пльзеньском и Злинском краях.

 
 
 
 
 
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