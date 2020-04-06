Эпидемиолог Роман Примула будет удостоен высшей награды Чехии – ордена Белого льва

Президент Чехии Милош Земан заявил, что 28 октября 2020 г., когда отмечается чешский государственный праздник, вручит эпидемиологу Роману Примуле высшую награду страны – орден Белого льва в знак признания его заслуг в борьбе с эпидемией Covid-19.

Роман Примула, который является заместителем министра здравоохранения, борется с распространением коронавируса с самого начала эпидемии в Чехии. Он возглавлял Центральный кризисный штаб, а затем стал основным координатором проекта «Умный карантин», направленного на обнаружение распространения вируса с помощью данных мобильного телефона и банковских карт, которыми пользовались инфицированные.