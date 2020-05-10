Эпидемиолог Растислав Мадяр: Карантин после отпуска - за свой счет

«Массовые мероприятия и отдых за границей представляют собой наибольший эпидемиологический риск», - заявил в интервью CNN Prima News эпидемиолог Растислав Мадяр, который возглавляет рабочую группы по вопросу ослабления карантина. Данная группа должна отслеживать процесс отмены ЧП, а также оценивать последствия снятия отдельных ограничений на изменение количества зараженных.

По словам Растислава Мадяра одним из условий поездки в отпуск, скорее всего, станет необходимость сделать один тест на коронавирус перед отъездом (для принимающей страны) и еще один сразу по возвращению в Чехию. Кроме того, по возвращению из-за границы человек должен будет остаться на две недели дома на карантине, но на этот раз за свой счет. В настоящее время в случае обязательного карантина пребывание дома (как и в случае болезни) покрывается медицинским страхованием.