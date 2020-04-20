Эпидемиолог Р. Примула: Границы Чехии могут быть закрыты еще на год, выезд будет возможен в виде исключения

На вопрос «Чешского Радио» замминистра здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула сообщил, что границы страны могут оставаться закрытыми в течение года, а выезжать за пределы страны можно будет в виде исключения. При этом многое зависит от ситуации в соседних государствах, большинство из которых также запретили въезд.

Среди стран, куда при благоприятной ситуации чехи смогут ездить, Роман Примула назвал Хорватию и Словакию. Ранее о возможном закрытии границ на год сообщил в телеинтервью президент Милош Земан.

Глава МИД Томаш Петршичек в воскресном телеинтервью сообщил, что правительство готовит смягчение пограничного режима, и в течение недели будет разрешено выезжать с целью ведения бизнеса и работы. В качестве возможных стран министр назвал Словакию и Австрию.

С понедельника, 20 апреля, некоторые ограничительные меры в Чехии были сняты. Открылись автосалоны и продажи подержанных автомобилей, ремесленные мастерские и фермерские рынки.