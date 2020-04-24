Эпидемиолог: Маски в Чехии можно будет снять не раньше конца июня

Замминистра здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула считает, что ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением эпидемии коронавируса, такие как соблюдение социальной дистанции, проведение дезинфекции и ношение медицинских масок, должны соблюдаться, по крайней мере, до конца июня.
В интервью Чешскому телевидению он сообщил, что в связи с необходимостью соблюдения этих мер не ускорится открытие учебных заведений, поскольку они должны соблюдать данные правила.
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