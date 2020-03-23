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Эпидемии коронавируса опасаются 74 процента чехов

Эва Туречкова
23-03-2020
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За увеличением количества заболевших Covid-19 с опасениями наблюдают три четверти чехов. Такой результат показал опрос общественного мнения, проведенный компанией EMA. До объявления в стране карантина страх испытывали две трети респондентов. Больше всего чехи боятся за здоровье своих близких, треть – за свое собственное, а 36 процентов опрошенных опасаются массового распространения инфекции. Опрос далее показал, что треть респондентов в результате ограничительных мер лишилась возможности работать, удаленно трудятся 11 процентов опрошенных. Негативное влияние на семейный бюджет зарегистрировало более половины чехов.

 
 
 
 
 
 
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