Эммануэль Макрон проведет переговоры в Братиславе и Праге

Лорета Вашкова
26-10-2018
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Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу,26 октября, прибудет с официальным визитом в чешскую столицу. Он посетит оба государства, возникшие после распада Чехословакии. В первой половине дня глава Франции побывает в Братиславе, где встретится с президентом Словакии Андреем Киской и премьером Петром Пеллегрини, а к вечеру прилетит в Прагу.

По информации агентства AFP, Эммануэль Макрон в ходе переговоров с представителями Чехии и Словакии будет стремиться к достижению компромисса по вопросу беженцев, который разделяет Eвропу. Как сообщает AFP, Э. Maкрон ищет новых союзников для осуществления своих планов по реформированию Евросоюза, а также намерен обновить отношения с государствами Центральной Европы, которые французские президенты посещают не слишком часто.

Париж, Прага и Братислава придерживаются единой позиции по таким вопросам как, например, необходимость укрепления общей европейской обороны и налогообложения интернет-гигантов.

Лорета Вашкова
26-10-2018
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