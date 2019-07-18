Элитный батальон чешской армии будет преобразован в воздушно-десантный полк

43-й батальон Армии ЧР, дислоцированный в Хрудиме, будет преобразован в воздушно-десантный полк, который, в свою очередь, составит основу войск быстрого реагирования ЧР. В его состав также войдет Кибернетическое командование страны. Об этом сообщает информагентство ČTK.

В рамках трансформации численность личного состава боевой единицы будет удвоено. На первом этапе модернизация военных объектов и строительство новых зданий обойдется в 200 млн крон (8 млн долларов). Формирование воздушно-десантного полка завершится не позднее 2026 года.