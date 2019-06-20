Электронный внутренний паспорт получили более миллиона жителей Чехии

Тимур Кашапов
20-06-2019
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Более миллиона граждан Чехии уже получили электронный общегражданский биометрический паспорт, причем одна треть из них активировала чип для использования Портала гражданина. С его помощью возможно осуществить целый ряд процедур, связанных с посещением различных учреждений (например, подача налоговой декларации, заявление о получении пособия по безработице, оформление пенсии, взаимодействие с медицинскими страховыми компаниями), через свой компьютер, не выходя из дома. Наибольшим спросом, по данным МВД, пользуются такие услуги, как проверка наличия штрафных баллов у водителя и поиск по базе данных торгового реестра.

Министерство внутренних дел начало выдавать электронные паспорта ровно год назад. Их выпуском с 1 июля 2018 года занимается Государственная типография защищенной полиграфической продукции.

 
 
 
 
 
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