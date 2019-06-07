Электронный учет выручки не затронет социальные услуги

Антон Каймаков
07-06-2019
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Финальное голосование по поводу расширения в Чехии системы электронного учета выручки разделило правящую коалицию. Социал-демократические депутаты не поддержали своего более сильного партнера по кабинету министров движение ANO и вместе с оппозицией проголосовали за исключение из системы ЭУВ фирм, предоставляющих социальные услуги.

Как ранее заявил глава социалистов Ян Гамачек, его партия учла проблемы вокруг финансирования сферы социальных услуг, что и подталкивает ее поддержать план, выдвинутый Гражданско-демократической партией. ЭУВ, например, не будет распространяться на дома для престарелых, центры помощи инвалидам, а также услуги, предоставляемые детям. За исключения в системе электронного учета выручки, кроме социал-демократов, проголосовала «Пиратская партия», движение «Свобода и прямая демократия», христианские демократы, ТОР 09 и движение «Старосты и независимые».

 
 
 
 
 
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