Электронные больничные будут введены с 2020 года

Антон Каймаков
21-12-2018
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Полноценная работа системы электронных больничных листов в Чешской Республике начнется с 2020 года. По решению Сената и при поддержке президента Милоша Земана введение электронных больничных было отложено на 1 год, так как проявилась техническая неподготовленность системы.

 
 
 
 
 
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