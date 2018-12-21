Электронные больничные будут введены с 2020 года

Полноценная работа системы электронных больничных листов в Чешской Республике начнется с 2020 года. По решению Сената и при поддержке президента Милоша Земана введение электронных больничных было отложено на 1 год, так как проявилась техническая неподготовленность системы.
Солженицын как зачинщик Пражской весны, борец с коммунизмом и националист
Особенности чешской национальной охоты
Чехия и права человека – есть повод для критики
Дымовая завеса дезинформации: история одной из самых загадочных партизанских сетей в ЧССР
Отрицание цыганского холокоста, депутатский иммунитет и свобода слова